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В промышленных зонах Азербайджана создано почти 10 тыс. рабочих мест

В промышленных зонах Азербайджана создано почти 10 тыс. рабочих мест В промышленных зонах Азербайджана статус резидента присвоен 89 субъектам предпринимательства, из них 55 уже действуют в промзонах.
Промышленность
22 ноября 2021 г. 11:28
В промышленных зонах Азербайджана создано почти 10 тыс. рабочих мест

В промышленных зонах Азербайджана статус резидента присвоен 89 субъектам предпринимательства, из них 55 уже действуют в промзонах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

До сих пор предприниматели вложили в промышленные зоны более 6,2 млрд манатов, создано около 9 500 рабочих мест. На следующем этапе по текущим проектам в промышленные зоны планируется инвестировать дополнительно 400 млн манатов и создать около 2 тыс. рабочих мест.

В целом по промышленным зонам произведено продукции на 5 млрд манатов, из которых экспортировано 1,4 млрд манатов (около 28%).

В промышленных зонах наблюдается положительная динамика производства и экспорта продукции. Согласно статданным, за 9 месяцев прошлого года в промышленных зонах было произведено продукции на 977 млн манатов, в аналогичном периоде этого года рост производства составил 56,7%, до 1,5 млрд манатов. За последний год стоимость экспорта увеличилось более чем в 2 раза и составило 545 млн манатов.

Удельный вес промышленных зон в ненефтяном секторе промышленности составил 14,2%, в экспорте продукции ненефтяной промышленности - 25,9% (545 млн манатов).

Продукция, производимая в промышленных зонах, экспортировалась в более чем 30 стран мира.

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Версия на английском языке Number of jobs in Azerbaijan’s industrial zones nears 10,000
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sənaye zonalarında iş yerlərinin sayı 10 minə yaxınlaşıb

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