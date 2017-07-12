В Пираллахы запустят производство одноразовых шприцов

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Пираллахинский индустриальный парк принял нового резидента. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.

По информации, новым резидентом стало ООО Diamed Co, которое планирует производить 55-58 млн одноразовых шприцов с цилиндрами различной емкости по передовым технологиям стран Европы, Японии и Кореи. В производстве будет использоваться отечественное и зарубежное сырье.

После запуска на полную мощность завод начнет играют важную роль в развитии фармацевтической промышленности в стране, обеспечении внутреннего спроса на одноразовые шприцы за счет местного производства, уменьшении зависимости от импорта и увеличении экспортного потенциала. Завод будет оснащен современным оборудованием и технологиями, в нем будет создано 50 новых рабочих мест.