В Petkim инвестировано 760 млн долларов после приватизации

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В единственный нефтехимический комплекс Турции - Petkim, основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), после приватизации инвестировано 760 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор Petkim Petrokimya Holding A.Ş Анар Мамедов.

"После приватизации в 2008 году в Petkim инвестировано 760 млн долларов. В Petkim работают 2 500 человек, ежегодно продается продукция в объеме 1-1,5 млрд долларов", - сказал Мамедов.

Он отметил, что мощность Petkim составляет 3,6 млн тонн нефтехимической продукции в год, 60% которой реализуется на местном рынке, а 40% экспортируется в более чем 50 стран.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,04 млрд долларов в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской фондовой бирже.