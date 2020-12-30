В этом году Азербайджан увеличил экспорт золота до 17%

В ноябре этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 24,5 млн долларов США

В ноябре этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 24,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске обзора экспорта Центра анализа и коммуникации экономических реформ за 2020 год.

Это на 8,8 млн долларов США или на 56,05% больше, чем в ноябре 2019 года.

В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 183,7 млн долларов США. Это на 26 млн долларов США или на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.