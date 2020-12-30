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В этом году Азербайджан увеличил экспорт золота до 17%

В этом году Азербайджан увеличил экспорт золота до 17% В ноябре этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 24,5 млн долларов США
Промышленность
30 декабря 2020 г. 15:20
В этом году Азербайджан увеличил экспорт золота до 17%

В ноябре этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 24,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске обзора экспорта Центра анализа и коммуникации экономических реформ за 2020 год.

Это на 8,8 млн долларов США или на 56,05% больше, чем в ноябре 2019 года.

В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 183,7 млн долларов США. Это на 26 млн долларов США или на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases gold exports 17%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan qızıl ixracını 17 %-dək artırıb

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