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В Экономическую зону Аразская долина будет инвестировано более 67 млн манатов

В Экономическую зону Аразская долина будет инвестировано более 67 млн манатов
Промышленность
16 февраля 2024 г. 13:29
В Экономическую зону Аразская долина будет инвестировано более 67 млн манатов

В промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина" планируется инвестировать более 67 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгёзалов сказал на пресс-конференции.

По его словам, 10 резидентов и один нерезидент промышленного парка уже инвестировали около 10 млн манатов и планируют довести количество постоянных рабочих мест до 700.

"Сейчас в "Экономической зоне Аразская долина" ведутся инфраструктурные работы, строятся административное здание, подстанция и водохранилище. В этом году здесь планируется запуск нескольких предприятий, которые будут производить оборудование специального назначения и металлоизделия, различные виды клейкой ленты", - сказал Адыгёзалов.

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Версия на азербайджанском языке “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”na yatırılacaq investisiyaların həcmi açıqlanıb

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