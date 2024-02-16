В Экономическую зону Аразская долина будет инвестировано более 67 млн манатов

В промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина" планируется инвестировать более 67 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгёзалов сказал на пресс-конференции.
По его словам, 10 резидентов и один нерезидент промышленного парка уже инвестировали около 10 млн манатов и планируют довести количество постоянных рабочих мест до 700.
"Сейчас в "Экономической зоне Аразская долина" ведутся инфраструктурные работы, строятся административное здание, подстанция и водохранилище. В этом году здесь планируется запуск нескольких предприятий, которые будут производить оборудование специального назначения и металлоизделия, различные виды клейкой ленты", - сказал Адыгёзалов.