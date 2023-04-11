В Джебраиле построят сервисный центр для автомобилей Iveco

Завершены проектные работы по созданию сервисного центра для автомобилей итальянской марки Iveco в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" в Джебраильском районе.

Завершены проектные работы по созданию сервисного центра для автомобилей итальянской марки Iveco в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" в Джебраильском районе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики Эльшад Нуриев.

"Строительство центра начнется в скором времени", - отметил он.

Председатель Агентства добавил, что в Агдамском промышленном парке также рассматриваются заявки на несколько проектов.

Напомним, что ООО Az-Tex-Import, зарегистрированное в прошлом году в качестве резидента в Сумгайытском химико-промышленном парке, планирует на площади 3 гектара производить легковые, средне- и крупнотоннажные грузовые автомобили и автомобили специального назначения марки Iveco с применением передовых итальянских технологий. В рамках проекта, инвестиционная стоимость которого составляет 19,2 млн манатов, 90 человек будут обеспечены постоянной работой.