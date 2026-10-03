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    Чистые внешние активы банков Азербайджана выросли более чем на 20%

    Финансы
    • 03 октября, 2026
    • 16:55
    Чистые внешние активы банков Азербайджана выросли более чем на 20%

    Чистые внешние активы банков Азербайджана на 1 сентября 2026 года составили 32 млрд 462,2 млн манатов, увеличившись за год на 20,2%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с 1 августа показатель вырос на 1,4%, а с начала года - на 25,6%.

    На отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 22 млрд 515,7 млн манатов. Это на 2,7% больше в месячном выражении, на 6,2% меньше по сравнению с началом года и на 8,4% больше показателя годом ранее.

    В Азербайджане работают 21 банк с совокупными активами в размере 62 млрд 476 млн манатов.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Активы банковского сектора
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 20 %-dən çox artıb
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