Чистые внешние активы банков Азербайджана выросли более чем на 20%
Финансы
- 03 октября, 2026
- 16:55
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Чистые внешние активы банков Азербайджана на 1 сентября 2026 года составили 32 млрд 462,2 млн манатов, увеличившись за год на 20,2%.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с 1 августа показатель вырос на 1,4%, а с начала года - на 25,6%.
На отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 22 млрд 515,7 млн манатов. Это на 2,7% больше в месячном выражении, на 6,2% меньше по сравнению с началом года и на 8,4% больше показателя годом ранее.
В Азербайджане работают 21 банк с совокупными активами в размере 62 млрд 476 млн манатов.
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