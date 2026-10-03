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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 20 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 15:32
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 20 %-dən çox artıb

    Bu ilin sentyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 32 milyard 462,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, avqustun 1-i müqayisədə 1,4 %, ilin əvvəlinə nisbətən 25,6 %, 2025-ci ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 20,2 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 22 milyard 515,7 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 2,7 % çox, ilin əvvəlinə nisbətən 6,2 % az, ötən il sentyabrın 1-i ilə ilə müqayisədə isə 8,4 % çoxdur.

    Azərbaycanda bankların ümumi aktivləri 62 milyard 475,9 milyon manat olan 21 bank fəaliyyət göstərir.

    Xalis xarici aktivlər Xalis daxili aktivlər Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Чистые внешние активы банков Азербайджана выросли более чем на 20%
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