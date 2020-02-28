В Баку произведены промышленные товары на 3,5 млрд манатов

В январе этого года объем производства товаров и услуг в промышленном секторе Баку составил 3,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, 80% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 17,6% - перерабатывающем секторе, 1,9% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

На частный сектор пришелся 81% промышленного производства. Доля промышленного производства в общем объеме производства составила 87%, услуг - 13%.

Основная часть произведенной продукции отправлена потребителям. С учетом имеющихся остатков на складах промышленных предприятий на 1 февраля сформировались запасы готовой продукции на 244,7млн манатов.

На складах промышленных предприятий на эту дату также хранились закупленные у других предприятий и предназначенные на продажу товары на 72,4 млн манатов.