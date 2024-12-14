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В Баку проходит Саммит промышленной безопасности

В Баку проходит Саммит промышленной безопасности В Баку проходит Саммит промышленной безопасности под девизом "На пути к нулю".
Промышленность
14 декабря 2024 г. 11:13
В Баку проходит Саммит промышленной безопасности

В Баку проходит Саммит промышленной безопасности под девизом "На пути к нулю".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители частных и государственных предприятий, лидеры отрасли, исполнительные директора, представители компаний, государственные чиновники, бизнесмены.

На первой панели под названием "От синергии к энергии" будут обсуждены стратегии ускорения перехода на альтернативные источники энергии, повышения промышленной безопасности и координации глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Вторая панель пройдет в формате TEDx и будет посвящена инновациям в области декарбонизации и ОТОСБ. Ведущие представители промышленности представят свои идеи, акцентируя внимание на важности открытого диалога и психологической безопасности для стимулирования инноваций и сотрудничества в промышленной сфере.

Завершит мероприятие церемония награждения HSE Awards.

Организаторами выступают Научно-исследовательский институт охраны труда и техники безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Общественное объединение "Ассоциация промышленной безопасности Азербайджана".

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