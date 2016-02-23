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    ​В Баку проходит конференция по промышленному развитию

    Мероприятие посвящено теме Государственная поддержка развития промышленности

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит конференция на тему "Государственная поддержка развития промышленности". Как сообщает Report, мероприятие открыл вступительным словом заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

    По словам Н.Сафарова, основными задачами являются повышение занятости в промышленной сфере и подготовка высококвалифицированных кадров: "Как вы знаете, проверки в сфере предпринимательства приостановлены на два года. Количество лицензий сократилось с 57 до 39. Пошлины снизились в 2-4 раза". 

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