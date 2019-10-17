В Азербайджане при сортировке мусора нашли редкую книгу

На Балаханском заводе по сортировке твердых бытовых отходов среди мусора была найдена редкая книга, изданная в XIX веке.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики Азербайджана.

Книга, изданная в 1892 году в Стамбуле на арабском языке, представляет собой комментарий поэта, философа и ученого Абдуррахмана ал-Джами на сочинение "Ал-Кафийа фи-н-нахв" египетского филолога XIII века Ибн аль-Хаджиба.

Книга в настоящее время хранится в уголке "Необычные находки" на заводе.

Интересные предметы, найденные в процессе сортировки мусора и размещаемые в уголке "Необычные находки", демонстрируются участникам инфотуров, организованных в "ООО "Чистый город".