В азербайджанских районах построят ковроткацкие цеха

Баку. 24 декабря.REPORT.AZ/ Резиденты инвестировали в промышленные парки Азербайджана в общей сложности 553 млн. долларов США, создали более 3 тыс. рабочих мест. На очередном этапе планируется инвестирование 1,5 млрд. долларов и открытие около 4 тыс. рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Шахин Мустафаев в своей статье в газете "Азербайджан".

Ш.Мустафаев подчеркнул, что в стране развиваются традиционные отрасли, в этих целях ОАО Azerxalca начало строительство ковроткацких цехов в 10 районах страны, которое завершится в первой половине следующего года: "Это позволит создать 1 600 новых рабочих мест".