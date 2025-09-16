Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В Азербайджане за 8 месяцев произведено более 2,3 тыс. легковых автомобилей

    Промышленность
    • 16 сентября, 2025
    • 17:06
    В Азербайджане за 8 месяцев произведено более 2,3 тыс. легковых автомобилей

    В Азербайджане в январе-августе этого года произведено 2 309 легковых автомобилей, что на 318 единиц или 12,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, на 1 сентября этого года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 16 единиц.

    В отчетном периоде в Азербайджане произведено машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на 397,4 млн манатов. По сравнению с годом ранее производство машин и оборудования увеличилось на 0,7%, а производство автомобилей, прицепов и полуприцепов сократилось на 24,8%.

    В январе-августе этого года в стране произведено 353 трактора, что на 14,1% меньше в годовом сравнении. В результате, на 1 сентября этого года образовался запас готовой продукции в количестве 9 единиц.

    Также, за первые 8 месяцев этого года в Азербайджане произведено 220 грузовых автомобилей, что на 43,6% меньше по сравнению с январем-августом 2024 года. В результате, на 1 сентября этого года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 61 единицы.  

    легковые автомобили производтство Азербайджан
    Azərbaycanda 8 ayda 2 300-dən çox minik avtomobili istehsal edilib

    Последние новости

    17:38

    МВД Сирии: Новое соглашение по Эс-Сувейде поможет пресечь всевозможные инциденты

    Другие страны
    17:36

    В порту Ходейда на западе Йемена вспыхнул пожар после ударов ЦАХАЛ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:24

    В Сербии 13 человек проходят по делу об обрушении навеса вокзала со смертельным исходом

    Другие страны
    17:20

    Раскрыты новые детали убийства 11-классника в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:19

    Казахстан и США расширяют партнерство по безопасному обращению с ядерными материалами

    Другие страны
    17:12

    Тони Санделл: ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса

    Внешняя политика
    17:11

    Рашад Халыгов: Гянджа, Нахчыван и Лянкяран станут новыми точками инновационного развития

    ИКТ
    17:09

    ЦБА временно приостанавливает работу "Офиса наличных денег"

    Финансы
    17:06

    В Азербайджане за 8 месяцев произведено более 2,3 тыс. легковых автомобилей

    Промышленность
    Лента новостей