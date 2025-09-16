В Азербайджане за 8 месяцев произведено более 2,3 тыс. легковых автомобилей

В Азербайджане в январе-августе этого года произведено 2 309 легковых автомобилей, что на 318 единиц или 12,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, на 1 сентября этого года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 16 единиц.

В отчетном периоде в Азербайджане произведено машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на 397,4 млн манатов. По сравнению с годом ранее производство машин и оборудования увеличилось на 0,7%, а производство автомобилей, прицепов и полуприцепов сократилось на 24,8%.

В январе-августе этого года в стране произведено 353 трактора, что на 14,1% меньше в годовом сравнении. В результате, на 1 сентября этого года образовался запас готовой продукции в количестве 9 единиц.

Также, за первые 8 месяцев этого года в Азербайджане произведено 220 грузовых автомобилей, что на 43,6% меньше по сравнению с январем-августом 2024 года. В результате, на 1 сентября этого года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 61 единицы.