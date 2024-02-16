В Азербайджане в промзоны будет инвестировано дополнительно 830 млн манатов

В Азербайджане в рамках находящихся в процессе реализации проектов в промзоны будут привлечены дополнительные инвестиции в размере 830 млн манатов.

В Азербайджане в рамках находящихся в процессе реализации проектов в промзоны будут привлечены дополнительные инвестиции в размере 830 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон при Минэкономики Сеймур Адыгезалов.

По его словам, в рамках этих проектов также будут созданы более 7 000 новых рабочих мест.

"По сей день статус резидента в промышленных зонах получили 142 субъекта предпринимательства. Они инвестировали в промзоны более 6,6 млрд манатов, создали более 10 тыс. постоянных рабочих мест", - сказал он.

Кроме того, по словам председателя, до сих пор в промышленных зонах было произведено и продано продукции на 12,1 млрд манатов, в том числе 3,9 млрд манатов получены от экспорта.

Адыгезалов добавил, что в прошлом году удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности составил 18,6%, а в экспорте -23,6%. Продукция промышленных зон экспортируется в более 65 стран, сказал он.