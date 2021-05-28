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В Азербайджане промышленные парки будут осуществлять продажу товаров

В Азербайджане промышленные парки будут осуществлять продажу товаров Промышленные парки в Азербайджане наряду с производством высококонкурентной продукции с применением современных технологий и предоставлением услуг, будут осуществлять продажу товаров.
Промышленность
28 мая 2021 г. 16:06
В Азербайджане промышленные парки будут осуществлять продажу товаров

Промышленные парки в Азербайджане наряду с производством высококонкурентной продукции с применением современных технологий и предоставлением услуг, будут осуществлять продажу товаров.

Как сообщает Report, об этом говорится в Указе президента Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Указ президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2013 года № 865" об утверждении "Типового положения об индустриальных парках".

Согласно изменениям, в соответствии с пунктом 1.2 Типового положения об индустриальных парках в промышленных парках осуществляется предпринимательская деятельность, связанная с производством высококонкурентной продукции с применением современных технологий и оказанием услуг, не запрещенных законом Азербайджанской Республики "О предпринимательской деятельности". Также в подпункт 1.3.1 - промышленный парк – территория, обладающая необходимой инфраструктурой и управленческими структурами для осуществления предпринимательской деятельности, используемая для производства конкурентоспособной продукции с применением современных технологий и оказания услуг, способствующая эффективной деятельности и развитию предпринимателей; после слов "оказание услуг" были добавлены слова, "а также продажа товаров в случаях, установленных президентом Азербайджанской Республики".

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков. Это Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский промышленный парк, Гарадагский промышленный парк, Мингячевирский промышленный парк и Пираллахинский промышленный парк. Указом президента сегодня в Агдамском районе также создан промышленный парк.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye parkları malların satışını da həyata keçirəcək

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