​В Азербайджане промышленное производство увеличилось на 3,7%

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года в Азербайджане субъектами промышленности произведено продукции на 10,8 млрд. манатов, что на 3,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем промышленного производства в ненефтяном секторе превысил показатель за январь-май прошлого года на 12,4%, в нефтегазовом секторе - 1,4%.

В сфере горнодобывающей промышленности произведено 17,6 млн. тонн нефти, 8,5 млрд. кубометров товарного природного газа и другой продукции, что составляет 63,5% общего объема промышленной продукции.

Прирост наблюдается в сфере производства продовольственных товаров, бумаги и картона, полиграфии, нефтяной продукции, химической промышленности, резины и пластмассовых изделий, строительных материалов, металлургии, готовых металлических изделий, электрического оборудования, которые составляют 28,0% от общего объема производства в сфере перерабатывающей промышленности.

В сфере производства промышленной продукции на долю производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром пришлось 7,7%, водоснабжения, очистки и переработки отходов - 0,8% от общего объема производства.

Доля товаров в общем объеме промышленного производства составила 88,4%, услуг промышленного характера - 11,6%, 76,3% продукции произведено частным сектором.