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В Азербайджане применят эффективный способ добычи на 5 месторождениях руды

В Азербайджане применят эффективный способ добычи на 5 месторождениях руды Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году
Промышленность
2 ноября 2020 г. 15:22
В Азербайджане применят эффективный способ добычи на 5 месторождениях руды

Anglo-Asian Mining Plc изучает более эффективный способ добычи руды на месторождениях в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сообщил гендиректор британской Anglo-Asian Mining Plc, занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане Реза Вазири.

По его словам, программа разведки предусматривает проведение работ на 5 новых месторождениях: "Ожидается, что появление дополнительных источников руды приведет к еще большему увеличению добычи на карьере рудника "Гедабек" и подземном руднике "Гадир".

Р. Вазири отметил, что переоценка минеральных ресурсов и запасов руды месторождений "Гедабек" и "Гадир" показала, что запасы в "Гедабеке" составляют 284 тыс. унций золота и 26 тыс. тонн меди, а в "Гадире" - 49 тыс. унций золота и 191 тыс. тонн меди.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 yataqda filiz daha effektiv yeraltı üsulla hasil ediləcək

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