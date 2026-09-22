В Азербайджане может быть создано новое предприятие по производству первичного алюминия

Азербайджан в настоящее время изучает возможность создания нового предприятия по производству первичного алюминия мощностью около 200 тыс. тонн в год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

По его словам, также предусматривается расширение геологической разведки в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Программа охватывает не только период до 2030 года, но и определяет большие возможности развития для последующего этапа. Возможности вовлечения в экономический оборот запасов меди, цинка и свинца на полиметаллическом месторождении "Филизчай" будут оценены и завершены к тому периоду. Будет рассмотрен потенциал использования примерно 470 тыс. тонн дополнительных запасов меди на месторождении "Демирли". Будет сформировано окончательное заключение относительно возможности формирования сырьевой базы алюминиевой цепочки создания стоимости на алунитовых месторождениях "Зейлик", - сказал он.

Министр отметил, что существует потенциал для регионального перерабатывающего центра. По его словам, одна из долгосрочных целей - оценить возможность превращения Азербайджана в региональный перерабатывающий центр по стратегическим минералам.

"За последние 10 лет наблюдался значительный рост цен на отдельные стратегические металлы. Ожидается, что в ближайшие 10 лет глобальный спрос на эти металлы будет расти еще больше. Прогнозируется рост по алюминию на 23%, по меди - на 21%, по цинку - на 15%, по золоту - на 10%. У Азербайджана здесь есть ряд возможностей и преимуществ. Мы расположены на коридоре Центральная Азия - Европа и благодаря вашей политике играем ключевую роль. Бакинский порт и железная дорога Баку - Тбилиси - Карс создают важные логистические возможности. Свободная экономическая зона Алят и другие наши промышленные зоны обеспечивают дополнительные возможности. Конкурентоспособные цены на энергоносители также являются важным преимуществом нашей страны. Кроме того, доступ к сырьевому потенциалу Центральной Азии и Южного Кавказа может расширить региональные перерабатывающие возможности Азербайджана", - сказал министр.

Джаббаров отметил, что общая потребность в инвестициях по программе на 2027-2030 годы оценивается на уровне 5,3 млрд манатов. Из этих средств 1,1 млрд манатов будет обеспечено за счет государственного бюджета, 2,2 млрд манатов - за счет средств государственных предприятий, в том числе кредитов, то есть заемного капитала. Еще 2 млрд манатов - за счет частных средств, в том числе заемного капитала.

"Таким образом, около 80% общих инвестиций будет привлечено из внебюджетных источников. В этом отношении мобилизация инвестиционных возможностей государственных предприятий и частного сектора является основной стоящей перед нами задачей. В результате за счет создаваемых новых мощностей в течение ближайших 4 лет предусматривается увеличение добавленной стоимости сектора и годового экспортного потенциала в 2,6 раза", - подытожил он.