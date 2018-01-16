В Азербайджане добыто 71,5 тыс. унций драгоценных металлов в прошлом году

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., специализирующаяся на добыче золота, серебра и меди, в 2017 году добыла на территории Гедабекского района 71 461 унцию в золотом эквиваленте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Общий объем добычи в первом квартале прошлого года составил 14 577 унций, во втором квартале - 15 985 унций, в третьем квартале - 17 714 унций, а в четвертом квартале - 23 185 унций золотого эквивалента. В компании заявили, что резкий рост добычи в четвертом квартале связан с началом добычи на месторождении "Угур" в сентябре. Объем добычи в 2017 году сократился на 1,17% по сравнению с 2016 годом (72 304 унции).

В прошлом году наблюдалось увеличение производства меди и серебра и незначительное снижение добычи золота. Так, добыто 1 991 тонн меди (+2,6%), 172 853 унции серебра (+4,7%) и 59 617 унций золота (-8,8%).

Следует отметить, что прогноз добычи компании за предыдущий год составил 64-72 тыс. унций золотого эквивалента.