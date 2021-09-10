В Азербайджане будет создана коллекция ковров "Зафар”

Завершился отборочный этап объявленного ОАО "Азерхалча" конкурса на создание коллекции "Зафар" (Победа).

Завершился отборочный этап объявленного ОАО "Азерхалча" конкурса на создание коллекции "Зафар" (Победа).

Как передает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ведомства Хатуна Абдуллаева.

По ее словам, только 14 человек из числа подавших заявки на участие в конкурсе получили шанс стать участниками тренингов, которые продлятся месяц: "Молодые участники пройдут двухэтапные тренинги, включающие теорию и практику. Их будут проводить отечественные и зарубежные специалисты. Совместно с победителями будет изготовлена коллекция "Зафар". Среди специалистов такие известные отечественные и зарубежные деятели искусства, как Эльдар Микаилзаде, Ширин Меликова, Чингиз Бабаев, Мамедгусейн Гусейнов, профессор Карим Мирзоев, Али Насир".