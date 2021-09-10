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В Азербайджане будет создана коллекция ковров "Зафар”

В Азербайджане будет создана коллекция ковров "Зафар” Завершился отборочный этап объявленного ОАО "Азерхалча" конкурса на создание коллекции "Зафар" (Победа).
Промышленность
10 сентября 2021 г. 09:56
В Азербайджане будет создана коллекция ковров Зафар”

Завершился отборочный этап объявленного ОАО "Азерхалча" конкурса на создание коллекции "Зафар" (Победа).

Как передает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ведомства Хатуна Абдуллаева.

По ее словам, только 14 человек из числа подавших заявки на участие в конкурсе получили шанс стать участниками тренингов, которые продлятся месяц: "Молодые участники пройдут двухэтапные тренинги, включающие теорию и практику. Их будут проводить отечественные и зарубежные специалисты. Совместно с победителями будет изготовлена коллекция "Зафар". Среди специалистов такие известные отечественные и зарубежные деятели искусства, как Эльдар Микаилзаде, Ширин Меликова, Чингиз Бабаев, Мамедгусейн Гусейнов, профессор Карим Мирзоев, Али Насир".

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Версия на английском языке Azerbaijan to create carpet collection ‘Zafar’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Zəfər xalçası” hazırlanacaq

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