В Азербайджане будет создана коллекция ковров "Зафар”

Завершился отборочный этап объявленного ОАО "Азерхалча" конкурса на создание коллекции "Зафар" (Победа).
Как передает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ведомства Хатуна Абдуллаева.
По ее словам, только 14 человек из числа подавших заявки на участие в конкурсе получили шанс стать участниками тренингов, которые продлятся месяц: "Молодые участники пройдут двухэтапные тренинги, включающие теорию и практику. Их будут проводить отечественные и зарубежные специалисты. Совместно с победителями будет изготовлена коллекция "Зафар". Среди специалистов такие известные отечественные и зарубежные деятели искусства, как Эльдар Микаилзаде, Ширин Меликова, Чингиз Бабаев, Мамедгусейн Гусейнов, профессор Карим Мирзоев, Али Насир".