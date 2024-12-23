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В Агдамском промышленном парке зарегистрирован новый резидент

В Агдамском промышленном парке зарегистрирован новый резидент ООО Met Invest получило статус резидента Агдамского промышленного парка.
Промышленность
23 декабря 2024 г. 15:53
В Агдамском промышленном парке зарегистрирован новый резидент

ООО Met Invest получило статус резидента Агдамского промышленного парка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, число резидентов промпарка достигло 29.

Компания построит завод по производству арматуры, угольников и стальной проволоки с годовой производственной мощностью 144 тыс. тонн.

На предприятии инвестиционной стоимостью 18 млн манатов будет создано 150 постоянных рабочих мест.

На заводе будут применяться европейские, турецкие и китайские технологии. Помимо внутреннего рынка, продукция также будет поставляться на экспорт.

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