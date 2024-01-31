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Уставный капитал "Азерпамбыг" незначительно возрос

Уставный капитал "Азерпамбыг" незначительно возрос Уставный капитал ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", увеличен на 112 189 манатов или 0,1%.
Промышленность
31 января 2024 г. 11:58
Уставный капитал Азерпамбыг незначительно возрос

Уставный капитал ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", увеличен на 112 189 манатов или 0,1%.

Как сообщает Report, капитал компании увеличился с 133 173 644 манатов до 133 285 833 манатов.

Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг" создан в 2018 году. В его составе действуют 6 хлопкоперерабатывающих заводов (Ширванский, Саатлинский, Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский), 6 пунктов по производству и поставкам хлопка (Сабирабадский, Имишлинский, Сальянский, Агдамский, Тертерский, Геранбойский), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi"nin nizamnamə kapitalı cüzi artırılıb

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