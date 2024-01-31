Уставный капитал "Азерпамбыг" незначительно возрос

Уставный капитал ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", увеличен на 112 189 манатов или 0,1%.

Уставный капитал ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", увеличен на 112 189 манатов или 0,1%.

Как сообщает Report, капитал компании увеличился с 133 173 644 манатов до 133 285 833 манатов.

Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг" создан в 2018 году. В его составе действуют 6 хлопкоперерабатывающих заводов (Ширванский, Саатлинский, Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский), 6 пунктов по производству и поставкам хлопка (Сабирабадский, Имишлинский, Сальянский, Агдамский, Тертерский, Геранбойский), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.