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Турецким компаниям предложили инвестировать в промпарки на освобожденных территориях

Турецким компаниям предложили инвестировать в промпарки на освобожденных территориях Азербайджан пригласил турецкие компании инвестировать в промышленные парки, созданные на освобожденных от оккупации территориях.
Промышленность
19 января 2024 г. 15:58
Турецким компаниям предложили инвестировать в промпарки на освобожденных территориях

Азербайджан пригласил турецкие компании инвестировать в промышленные парки, созданные на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, делегация Торгово-промышленной палаты Бурсы ознакомилась с условиями в Сумгайытском химико-промышленном парке. В делегацию вошли представители более 15 турецких компаний, действующих в сфере химической промышленности.

Заместитель главы правления агентства Элкияр Зиядов проинформировал гостей о промышленных зонах Азербайджана, возможностях инвестирования, применяемых налоговых и таможенных льготах.

Представители турецких компаний также рассказали о деятельности своих предприятий и возможностях сотрудничества.

Стороны обсудили перспективы инвестирования в промышленные парки Азербайджана и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Кроме того, турецким компаниям предложили вложить инвестиции в промпарки, созданные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə şirkətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki sənaye parklarına pul yatırmağa dəvət edilib

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