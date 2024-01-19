Турецким компаниям предложили инвестировать в промпарки на освобожденных территориях

Азербайджан пригласил турецкие компании инвестировать в промышленные парки, созданные на освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджан пригласил турецкие компании инвестировать в промышленные парки, созданные на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, делегация Торгово-промышленной палаты Бурсы ознакомилась с условиями в Сумгайытском химико-промышленном парке. В делегацию вошли представители более 15 турецких компаний, действующих в сфере химической промышленности.

Заместитель главы правления агентства Элкияр Зиядов проинформировал гостей о промышленных зонах Азербайджана, возможностях инвестирования, применяемых налоговых и таможенных льготах.

Представители турецких компаний также рассказали о деятельности своих предприятий и возможностях сотрудничества.

Стороны обсудили перспективы инвестирования в промышленные парки Азербайджана и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Кроме того, турецким компаниям предложили вложить инвестиции в промпарки, созданные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.