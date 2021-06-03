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Tesla отзывает в США еще почти 7,7 тысяч автомобилей

Tesla отзывает в США еще почти 7,7 тысяч автомобилей Компания Tesla отзывает почти 7,7 тыс. своих автомобилей для проверки и исправления дефектов в креплениях ремней безопасности.
Промышленность
3 июня 2021 г. 22:55
Tesla отзывает в США еще почти 7,7 тысяч автомобилей

Компания Tesla отзывает почти 7,7 тыс. своих автомобилей для проверки и исправления дефектов в креплениях ремней безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его информации, автопроизводитель уведомил о двух кампаниях по отзыву автомобилей. Первая затрагивает 5 530 автомобилей Model 3 и Model Y 2018-2021 годов выпуска. Компанию беспокоит возможность неправильного крепления элемента ремня безопасности на передних сиденьях. В рамках второй будут проверены 2 166 электрокаров Model Y из-за возможности ненадежного крепления натяжителя ремня безопасности на задних сиденьях. Tesla уведомила американского регулятора, что она не зафиксировала ни одного происшествия, связанного с этими дефектами.

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