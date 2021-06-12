О нас
Report Georgia
Аудио новости

Tesla начала поставки самой мощной версии электроседана

Tesla начала поставки самой мощной версии электроседана Американская Tesla Inc. начала поставки Model S Plaid - самой мощной версии своего флагманского электрического седана. Мероприятие, приуроченное к началу поставок, состоялось в окрестностях завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, и транслировалось онла
Промышленность
12 июня 2021 г. 04:26
Tesla начала поставки самой мощной версии электроседана

Американская Tesla Inc. начала поставки Model S Plaid - самой мощной версии своего флагманского электрического седана. Мероприятие, приуроченное к началу поставок, состоялось в окрестностях завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, и транслировалось онлайн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, презентацию нового электрокара провел сам генеральный директор компании Илон Маск.

По данным Tesla, благодаря трехмоторной электрической силовой установке мощностью 1200 лошадиных сил Model S Plaid разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) меньше чем за две секунды. Дальность хода без подзарядки составляет 390 миль (628 км), а максимальная скорость достигает 200 миль в час (322 км/ч). Однако для того, чтобы разгоняться до такой скорости, на машину необходимо установить специальные колеса и шины, которые поступят в продажу не раньше осени, говорится на сайте компании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi