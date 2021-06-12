Tesla начала поставки самой мощной версии электроседана

Американская Tesla Inc. начала поставки Model S Plaid - самой мощной версии своего флагманского электрического седана. Мероприятие, приуроченное к началу поставок, состоялось в окрестностях завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, и транслировалось онла

Американская Tesla Inc. начала поставки Model S Plaid - самой мощной версии своего флагманского электрического седана. Мероприятие, приуроченное к началу поставок, состоялось в окрестностях завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, и транслировалось онлайн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс , презентацию нового электрокара провел сам генеральный директор компании Илон Маск.

По данным Tesla, благодаря трехмоторной электрической силовой установке мощностью 1200 лошадиных сил Model S Plaid разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) меньше чем за две секунды. Дальность хода без подзарядки составляет 390 миль (628 км), а максимальная скорость достигает 200 миль в час (322 км/ч). Однако для того, чтобы разгоняться до такой скорости, на машину необходимо установить специальные колеса и шины, которые поступят в продажу не раньше осени, говорится на сайте компании.