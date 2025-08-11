Территория Пираллахинского промпарка полностью передана в пользование предпринимателей

Территория Пираллахинского промышленного парка полностью передана в пользование предпринимателей.

Территория Пираллахинского промышленного парка полностью передана в пользование предпринимателей.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентства развития экономических зон, в парке статус резидента предоставлен 7 субъектам предпринимательства с объемом инвестиций около 129 млн манатов.

В общей сложности в промпарке создано 150 постоянных рабочих мест.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк был создан распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 сентября 2016 года и охватывает территорию в 30 га.