Территория Пираллахинского промпарка полностью передана в пользование предпринимателей Территория Пираллахинского промышленного парка полностью передана в пользование предпринимателей.
Промышленность
11 августа 2025 г. 16:53
Территория Пираллахинского промышленного парка полностью передана в пользование предпринимателей.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентства развития экономических зон, в парке статус резидента предоставлен 7 субъектам предпринимательства с объемом инвестиций около 129 млн манатов.

В общей сложности в промпарке создано 150 постоянных рабочих мест.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк был создан распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 сентября 2016 года и охватывает территорию в 30 га.

Версия на английском языке Pirallahi Industrial Park fully transferred to entrepreneurs’ use
Версия на азербайджанском языке Pirallahı Sənaye Parkının ərazisi tam şəkildə sahibkarların istifadəsinə verilib

