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    Technol довел количество пунктов продаж до 100

    Клиенты также могут заказать продукцию Technol на сайте www.oilmarket.az

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В течение месяца с момента открытия современного производителя моторных масел в Азербайджане – ООО Technol количество пунктов продаж компании достигло 100 единиц.

    Об этом сообщили Report в компании.

    По информации, из них 70 пунктов продаж приходится на Баку и Сумгайыт, 30 - на южные районы Азербайджана. Пункты продаж включают в себя магазины запасных частей, автосервисы и пункты замены масел.

    Клиенты также могут заказать продукцию Technol на сайте www.oilmarket.az.

    Отметим, что Technol – первое в стране предприятие по производству моторных и индустриальных масел.  

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