Technol довел количество пунктов продаж до 100

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В течение месяца с момента открытия современного производителя моторных масел в Азербайджане – ООО Technol количество пунктов продаж компании достигло 100 единиц.

Об этом сообщили Report в компании.

По информации, из них 70 пунктов продаж приходится на Баку и Сумгайыт, 30 - на южные районы Азербайджана. Пункты продаж включают в себя магазины запасных частей, автосервисы и пункты замены масел.

Клиенты также могут заказать продукцию Technol на сайте www.oilmarket.az.

Отметим, что Technol – первое в стране предприятие по производству моторных и индустриальных масел.