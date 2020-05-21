​Сумгайытский технопарк впервые экспортировал продукцию в Египет

© STP https://report.az/storage/news/2a3640217d74910cc99c62f7696aaf40/c87c470b-69ff-4d0a-90e3-3ac7035be3be_292.jpg

ООО "Сумгайытский технологический парк" (СТП) впервые экспортировало алюминиевые заготовки в Египет.

Как сообщили Report в СТП, это также первый экспорт алюминиевых заготовок в Египет в истории Азербайджана.

Заказчику отправлена первая партия товара объемом 100 тонн, в следующем месяце планируется отправить еще 200 тонн.

Алюминиевые заготовки предназначены для производства алюминиевых профилей. В Азербайджане эта продукция производится на заводе алюминиевых и медных профилей СТП.

Ранее предприятие экспортировало продукцию в Данию, Польшу, Эстонию, Украину и Турцию.

Завод алюминиевых и медных профилей технопарка запущен в 2014 году.

СТП, введенный в эксплуатацию 22 декабря 2009 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, представляет собой комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных областях производства. Более 30 производственных участков действуют на 13 заводах в составе комплекса.