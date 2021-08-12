Сумгайытский химико-промышленный парк увеличил производство на 49%

Сумгайытский химико-промышленный парк, крупнейший промышленный парк Южного Кавказа, играет важную роль в расширении производства, импортозамещении и создании новых экспортных возможностей в стране.

Сумгайытский химико-промышленный парк, крупнейший промышленный парк Южного Кавказа, играет важную роль в расширении производства, импортозамещении и создании новых экспортных возможностей в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Минэкономики Азербайджана.

Отмечается, что 24 субъектам предпринимательства, инвестировавших в парк 3,2 млрд долларов США, был предоставлен статус резидента. На сегодняшний день резиденты парка инвестировали более 2,9 млрд долларов. 16 из 24 зарегистрированных резидентов уже начали деятельность. В парке обеспечены постоянной работой до 5 500 человек. В общей сложности резиденты парка реализовали продукцию на 3,3 млрд манатов, из которых около 31% приходится на экспорт.

В парке сохраняется положительная динамика производства и экспорта продукции. В первом полугодии прошлого года резиденты произвели продукции на 534 млн манатов. За тот же период текущего года объем производства вырос на 49%, до 794 млн манатов. Вместе с тем, в первом полугодии 2021 года осуществлен экспорт в объеме 267,5 млн манатов, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии этого года удельный вес производства в промышленном парке в ненефтяном секторе составил 11,5%, а в экспорте продукции ненефтяной промышленности - 21,8%.

Производима здесь продукция поставляется в Турцию, Россию, Украину, Беларусь, Китай, Тайвань, Болгарию, Румынию, Польшу, Нидерланды, Италию, Чехию, Македонию, Литву, Австрию, Эстонию, Данию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Грузию, Кыргызстан, Бразилию, Египет, ОАЭ, Ливан, Ирак, Японию, США, Канаду и другие страны.