Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год

В 1997 году государственная компания "Азергызыл" и британская Anglo Asian Mining Plc подписали соглашение о разведке, разработке и разделе продукции на перспективных золоторудных площадях в Азербайджане.

В 1997 году государственная компания "Азергызыл" и британская Anglo Asian Mining Plc подписали соглашение о разведке, разработке и разделе продукции на перспективных золоторудных площадях в Азербайджане.

Контрактная площадь охватывала 6 рудников золота, серебра и меди, расположенные в Нахчыване, Товузе, Гедабеке и в карабахской зоне, ныне освобожденной от оккупации в результате Отечественной войны. Общая оценка запасов по ним составляет около 400 тонн золота, 2500 тонн серебра и 1,5 миллиона тонн меди.

Оператором работ является Азербайджанская международная горнодобывающая компания (AIMC). Доля правительства Азербайджана в этом контракте составляет 51%, остальное за Anglo Asian.

В то время, как в "Гедабеке" уже добывается золото, приступить к работе в Карабахе компания только планирует.

В интервью Report Стивен Вестхед, вице-президент AIMC рассказал о проделанной работе и о будущих планах.

-Какие работы сейчас ведутся на месторождении "Гедабек"? Если не ошибаюсь, его разработка началась в 2009 году.

-"Гедабек" имеет долгую историю – возможно, 2000 лет. Промышленная разработка месторождения известна с 1860-х годов, когда здесь работала немецкая компания братьев Сименс. Но в 1917 году все работы на этих рудниках были приостановлены.

Новая история берет начало в 2008 году, когда Anglo-Asian Mining и AIMC начали создание горнодобывающего предприятия. Через год здесь было добыто первое золото.

Так что можно сказать, что мы стали первой компанией, которая ведет здесь разработку в наши дни.

-Оправдались ли результаты, полученные на этапе разведки? Насколько известно, эти месторождения были разведаны в советское время. Сколько новых запасов было обнаружено в результате разведки?

-Контрактная площадь AIMC "Гедабек" охватывает около 300 квадратных километров. Это большая территория со значительными запасами полезных ископаемых.

Сейчас мы ведем добычу на трех участках. Это разработка открытым способом и два подземных рудника, один под карьером и один смежный рудник под названием "Гадир".

По сути, с тех пор, как мы начали свою деятельность, с 2009 года до конца 2020 года компания произвела почти 700 000 унций золота, 1,3 миллиона унций серебра и более 13 500 тонн меди.

Безусловно, это результат разведки. Наша геологоразведочная группа фактически обнаружила новые месторождения, которые не входили в запас ресурсов советской эпохи.

Месторождения "Угур" и "Гадир", на которых AIMC построила шахты, были обнаружены нашей командой.

Мы склонны использовать советские данные в качестве ориентиров, но ясно, что технические параметры, которые были раньше, сегодня другие.

Мы можем добывать руду с более низким содержанием ископаемых и наши технологические процессы и геологоразведочные возможности сегодня лучше. Таким образом, то, что вчера считалось нежизнеспособным - сегодня возможно.

Безусловно, мы можем утверждать, что разведка себя оправдала и сделала возможным приступить к разработке.

-Какие технологии Anglo Asian в основном использует в горнодобывающей деятельности?

-Технологии очень важны с точки зрения возможности идентифицировать новые ресурсы, запасы и т.п. Я имею опыт работы в геологии и горнодобывающей промышленности, мы начинаем с больших масштабов, постепенно сужая объект изучения. Сначала изучается спутниковая информация с использованием новой технологии под названием WorldView-3, данные которой позволяют нам наблюдать за изменениями и получать индикаторы того, где может быть минерализация.

Мы также провели съемку с вертолета под названием ZTEM, которая представляет собой программу электромагнитной и магнитной геофизики.

Подобная технология была впервые использована в Азербайджане, поэтому мы очень гордимся тем, что привезли ее в страну.

Затем идет наземная геофизика, геохимия, снова с использованием передовых технологий и самого современного аналитического оборудования.

Мы также работаем с научными заведениями здесь, в Баку и в Лондоне. Как компания, мы занимаемся разведкой, но в нашей работе есть и исследовательский аспект с вовлечением науки, университетов, с помощью которых разрабатываются новые технологии.

Следующий этап — это то, что называется гиперспектральное сканирование и сканирование керна. Мы стремимся приобрести то оборудование, которое позволило бы нам изучить всю минералогию и тип химического состава горных пород.

Также у нас есть четыре технологии обработки. Например, кучное выщелачивание, по существу, двух форм: рудное и для переработки руд с низким содержанием золота.

Затем мы применяем то, что называется «выщелачивание с перемешиванием», при котором используем специальную технологию. Большая часть мира использует углеродные технологии для добычи золота, а мы используем смолы. Это новая технология для получения высококачественного золота.

Отдельно у нас есть еще один процесс, называемый флотацией, применяемый для производства медного концентрата.

При этом получается два конечных продукта: медный концентрат и золото Dore.

Другой процесс называется SART (сульфирование, подкисление, переработка и сгущение). Так поступают немногие компании в мире. Кучное выщелачивание производит золото, SART - дополнительный медный концентрат.

AIMC постоянно изучает различные технологии, поскольку исследования продолжаются в отрасли и в академических кругах. Мы стараемся внедрять их, расширять команду и развиваться по мере продвижения вперед.

-Сколько сотрудников у вас сейчас в "Гедабеке"? Каковы ваши предпочтения в отношении персонала?

-В нашей компании очень строгие правила по охране здоровья и безопасности. Ясно, что у вас могут быть все технологии, все оборудование, но если у вас нет людей для работы, результата не будет. Мы уделяем много времени развитию и обучению наших сотрудников.

С 2009 года мы значительно выросли как компания. Сегодня в "Гедабеке" у нас работает около 1500 сотрудников, включая сотрудников AIMC и контрактников. Около 830 человек в Азербайджанской международной горнодобывающей компании и около 650 подрядчиков.

Большинство наших подрядчиков - местные жители. Мы пытаемся сократить и свести к минимуму соотношение иностранного персонала к местному. Для этого у нас есть программы по передаче знаний, и мы помогаем обучать наши местные команды.

-Изменится ли прогноз производства и экспорта компании на следующий год?

-Нет, компания продолжит производство золота Dore и медного концентрата. Мы не меняем никаких технологий и не производим никаких других ключевых продуктов. В настоящее время бюджет на стадии планирования, но в целом мы стараемся поддерживать производство на стабильном уровне. Что касается экспорта, тут мы тоже ничего менять не собираемся, будем действовать по текущему графику.

-Каковы успехи на руднике золота и меди "Зафар"? Каковы сроки ввода в эксплуатацию? Повлияла ли пандемия Covid 19 на ваши планы?

-Очевидно, что пандемия оказалась очень сложной ситуацией как для страны, так и для нашей компании. Но наш отдел охраны здоровья и безопасности труда очень хорош, на предприятиях есть врачи и медпункты.

Мы создали центры изоляции в районе "Гедабека" и его окрестностях, чтобы при возвращении в смену люди проходили здесь период карантина, а затем тесты ПЦР перед поездкой на рудники. Посетители также должны пройти тесты ПЦР, чтобы их допустили на место.

Ясно, что у нас были некоторые случаи заболеваний. Ситуация оказала влияние и на поставку оборудования из-за рубежа.

На месторождении "Зафар" работает буровая бригада из Азербайджана. В настоящее время у нас есть пять буровых установок, работающих 24 часа в сутки. Анализ проводится в AIMC, а затем контроль качества осуществляется за рубежом.

Таким образом, с точки зрения сроков, мы все еще вполне уверены в своевременной реализации проекта.

Сам "Зафар" – это медный проект, оценка начальных ресурсов сделана. Это около 8,5 миллионов тонн медьсодержащей породы, которая в основном содержит 51 000 тонн меди, 82 000 унций золота и около 40 000 тонн цинка.

По результатам бурения мы сможем иметь представление об экономике, оценка запасов будет готова в первой половине следующего года. Планируется начать добычу в 2023 году. Пока мы пробурили около 35 000 метров, необходимо еще около 5 километров, чтобы завершить планируемую проходку.

Для нас это очень интересный проект, наша команда смогла достаточно хорошо справиться с ограничениями из-за COVID, работы идут в соответствии с графиком.

-И последний вопрос, каковы планы компании на будущее?

-Мы продолжаем расширять наши операции по добыче полезных ископаемых и открывать новые возможности, новые территории. Сейчас медь становится для нас гораздо более важной, поскольку мы работаем на больших глубинах в карьере "Гедабек".

"Зафар" — это большое медное месторождение, что сегодня очень хорошо, поскольку цены на медь сейчас превышают 9 500 долларов за тонну.

Так что, безусловно, медь станет очень важным ресурсом для AIMC. И, конечно, с помощью этих новых проектов мы можем продолжать приносить пользу местным сообществам и обеспечивать занятость.

Мы также очень тесно сотрудничаем с МЭПР (Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана). Наша деятельность, я думаю, также поможет развитию горнодобывающего сектора Азербайджана в будущем.