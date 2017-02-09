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    Состоялось очередное собрание Совета директоров SOCAR-UNİPER

    На собрании заслушан доклад о совместных работах в направлении строительства паровой турбогенераторной установки

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в ПО “Азерикимъя” с участием представителей головного офиса SOCAR и немецкой компании UNİPER состоялось IV собрание Совета директоров совместного предприятия ООО SOCAR-UNİPER.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на собрании заслушан доклад о совместных работах в направлении строительства паровой турбогенераторной установки в целях повышения энергоэффективности парогенераторного комплекса этилен-полиэтиленового завода. 

    Участники собрания и посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб побывали на этилен-полиэтиленовом заводе, где ознакомились с работами по модернизации установки EP-300 и получили подробную информацию о строительстве паровой турбогенераторной установки. 

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