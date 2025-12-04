Состав Наблюдательного cовета AzerGold обновлен

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 22 февраля 2021 года об утверждении состава Наблюдательного cовета ЗАО AzerGold .

Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, входящий в состав Совета начальник отдела финансирования экономических сфер Аппарата Министерства финансов Вугар Меджидли заменен начальником отдела финансирования инвестиционных проектов и инфраструктуры Мехманом Исмаиловым, а начальник отдела добывающей промышленности и энергетики Департамента управления активами Азербайджанского инвестиционного холдинга Рашад Исмаилов заменен заместителем исполнительного директора холдинга Али Джафаровым.