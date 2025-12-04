Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Состав Наблюдательного cовета AzerGold обновлен

    Промышленность
    • 04 декабря, 2025
    • 15:36
    Состав Наблюдательного cовета AzerGold обновлен

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 22 февраля 2021 года об утверждении состава Наблюдательного cовета ЗАО AzerGold .

    Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ.

    Согласно указу, входящий в состав Совета начальник отдела финансирования экономических сфер Аппарата Министерства финансов Вугар Меджидли заменен начальником отдела финансирования инвестиционных проектов и инфраструктуры Мехманом Исмаиловым, а начальник отдела добывающей промышленности и энергетики Департамента управления активами Азербайджанского инвестиционного холдинга Рашад Исмаилов заменен заместителем исполнительного директора холдинга Али Джафаровым.

    Ильхам Алиев AzerGold Наблюдательный совет
    Elvis

