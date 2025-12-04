Состав Наблюдательного cовета AzerGold обновлен
Промышленность
- 04 декабря, 2025
- 15:36
Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 22 февраля 2021 года об утверждении состава Наблюдательного cовета ЗАО AzerGold .
Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ.
Согласно указу, входящий в состав Совета начальник отдела финансирования экономических сфер Аппарата Министерства финансов Вугар Меджидли заменен начальником отдела финансирования инвестиционных проектов и инфраструктуры Мехманом Исмаиловым, а начальник отдела добывающей промышленности и энергетики Департамента управления активами Азербайджанского инвестиционного холдинга Рашад Исмаилов заменен заместителем исполнительного директора холдинга Али Джафаровым.
Последние новости
16:18
Байрамов: Баку ждет от Еревана политической ответственности в реализации мирной повесткиВнешняя политика
16:16
Лига чемпионов: Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" поступили в продажуФутбол
16:16
Аббас Аракчи посетит АзербайджанВнешняя политика
16:14
Дипломаты Украины и Азербайджана обсудили углубление отношений между Киевом и БакуВнешняя политика
16:12
Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос на 13%Финансы
16:09
Фото
Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфереЭнергетика
16:08
Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасностиВнешняя политика
16:06
Кыргызстан и Пакистан подписали ряд документовВ регионе
16:03