"AzerGold"un Müşahidə Şurasının tərkibi yenilənib
Sənaye
- 04 dekabr, 2025
- 15:23
Prezident İlham Əliyev "AzerGold" QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında 22 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Şuraya daxil olan Maliyyə Nazirliyi Aparatının İqtisadi sahələrin maliyyəsi şöbəsinin müdiri Vüqar Məcidli İnvestisiya layihələrinin və infrastrukturunun maliyyəsi şöbəsinin müdiri Mehman İsmayılovla, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Aktivlərin idarə olunması departamentinin Hasilat sənayesi və energetika şöbəsinin müdiri Rəşad İsmayılov isə Holdinqinin Baş icraçı direktorunun müavini Əli Cəfərovla əvəzlənib.
Son xəbərlər
16:20
Hidrometeorologiya Xidməti Bakıda leysanla bağlı xəbərdarlıq edibEkologiya
16:18
Ksavye Bettel: Bakı və İrəvan arasında sülhün bərqərar olması üçün işin davam etdirilməsi zəruridirRegion
16:18
Ukrayna və Azərbaycan diplomatları münasibətlərin dərinləşdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblərXarici siyasət
16:17
Özbəkistan XİN: Bakı və İrəvanın sülhə doğru atdıqları addımlar alqışlanmalı və dəstəklənməlidirDigər ölkələr
16:14
Foto
Azərbaycan şərabları Çinin Nankin və Sian şəhərlərində tanıdılıbBiznes
16:08
Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
16:07
Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları bəlli olubFərdi
16:04
Foto
Azərbaycanın basketbol milliləri Belarusda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklərKomanda
15:54