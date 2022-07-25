SOCAR Polymer удостоен международных сертификатов

Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в управлении Агентства развития экономических зон при министерстве экономики, ООО SOCAR Polymer удостоен нескольких сертификатов IMS со стороны австрийской компании TÜV Austria Cert GmbH.
Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон.
SOCAR Polymer удостоен сертификатов EN ISO 9001:2015 (международный сертификат "Система управления качеством"), EN ISO 14001:2015 (международный сертификат "Система управления окружающей средой), ISO 45001:2018 (международный сертификат "Система управления профессиональным здоровьем и безопасностью труда").