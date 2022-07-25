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SOCAR Polymer удостоен международных сертификатов

SOCAR Polymer удостоен международных сертификатов Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в управлении Агентства развития экономических зон при министерстве экономики, ООО SOCAR Polymer удостоен нескольких сертификатов IMS со стороны австрийской компании TÜV Austria Cert GmbH.
Промышленность
25 июля 2022 г. 17:03
SOCAR Polymer удостоен международных сертификатов

Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в управлении Агентства развития экономических зон при министерстве экономики, ООО SOCAR Polymer удостоен нескольких сертификатов IMS со стороны австрийской компании TÜV Austria Cert GmbH.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон.

SOCAR Polymer удостоен сертификатов EN ISO 9001:2015 (международный сертификат "Система управления качеством"), EN ISO 14001:2015 (международный сертификат "Система управления окружающей средой), ISO 45001:2018 (международный сертификат "Система управления профессиональным здоровьем и безопасностью труда").

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Версия на английском языке SOCAR Polymer awarded international certificates
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Polymer” beynəlxalq sertifikatlar alıb

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