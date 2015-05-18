​SOCAR Petroleum Georgia: Проект строительства карбамидного завода не закрыт

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Проект строительства карбамидного завода в Грузии временно отложен, но не закрыт.

Как передает Report, об этом заявил глава компании SOCAR Petroleum Georgia Маир Мамедов.

По его словам, в связи с этим в СМИ появились различные спекуляции, которые не соответствуют действительности – завод не может быть построен до завершения проекта добычи газа Шах-Дениз, именно поэтому проект просто отложен до подходящего времени.

«Строительство завода было отложено, но мы к этому проекту обязательно вернемся. Это было наше решение и с ним согласилось правительство Грузии. Так что проект отложен, но не закрыт» - заявил Маир Мамедов.