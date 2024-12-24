СМИ: Экспорт машин с двигателями внутреннего сгорания из КНР вырастет в 2025 году

Экспорт автомобилей с двигателями, работающими на бензине и дизтопливе, а также гибридных авто из Китая продемонстрирует резкий рост в 2025 году.

Экспорт автомобилей с двигателями, работающими на бензине и дизтопливе, а также гибридных авто из Китая продемонстрирует резкий рост в 2025 году.

Как передает Report, с таким прогнозом выступили эксперты, мнение которых приводит газета South China Morning Post (SCMP).

По их оценкам, поскольку Европейский союз, крупнейший зарубежный рынок для китайских автопроизводителей, вводит дополнительные пошлины на китайские электромобили, спрос на гибридные автомобили и авто с двигателями внутреннего сгорания соответственно вырастет.

"Европа остается основным рынком для китайских автопроизводителей", - приводит издание мнение старшего аналитика компании Canalys Элвина Лю.

Он отмечает, что автомобильные компании КНР, такие как государственная SAIC Motor, будут диверсифицировать продукцию, представив бензиновые автомобили и гибридные модели, чтобы смягчить влияние торговых барьеров.

По оценкам компании Hua Chuang Securities, поставки за рубеж автомобилей, собранных в КНР, могут превысить 5,58 млн единиц в 2025 году, что на 14% процентов больше, чем годом ранее. Ожидается, что в китайском автоэкспорте доля электромобилей снизится до 19% от общего объема по сравнению с 22,5% годом ранее. При этом, по данным Canalys, доля гибридных автомобилей превысит 10%.