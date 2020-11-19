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Швейцарская компания выходит на рынок Средней Азии через Азербайджан

Швейцарская компания выходит на рынок Средней Азии через Азербайджан Компания вышла на рынок Азербайджана в 2005 году
Промышленность
19 ноября 2020 г. 16:57
Швейцарская компания выходит на рынок Средней Азии через Азербайджан

Дочерняя компания швейцарской компании SIKA, действующей в Сумгайытском химико-промышленном парке, выходит на рынок Центральной Азии через Азербайджан.

Об этом Report сообщил генеральный директор компании Адам Яйла.

"На этой неделе мы отправим в Узбекистан сухие цементные смеси стоимостью 12 тысяч манатов. Но в будущем мы ждем дополнительных предложений оттуда. Стоимость экспорта первоначально можем довести до 300-400 тыс. манатов, постепенно - 2-3 млн манатов, что внесет вклад в экономику Азербайджана. Параллельно мы ведем переговоры и об экспорте из Азербайджана в Грузию”, - отметил он.

Напомним, что SIKA была создана в 1910 году и имеет более 200 фабрик в 104 странах. Компания вышла на рынок Азербайджана в 2005 году. Уставный капитал местной дочерней компании составляет 5,3 млн манатов.

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