Сегодня в Баку состоялась закладка фундамента фармацевтического завода

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня при участии Азербайджанской инвестиционной компании и российской компании "Р-Фарм" в Промышленном парке Пираллахи состоялась церемония закладки фундамента завода по производству лекарственных средств инвестиционной стоимостью 74 млн долларов.

Как передает Report, на церемонии приняли участие министр экономики Шахин Мустафаев, заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский и другие официальные лица.

Азербайджанская инвестиционная компания, ООО Вита-А и AR-Pharm, входящая в российскую компанию Р-Фарм, подписали Акционерного соглашения об основании фармацевтического завода Hayat Pharm. Отметим, что на заводе планируется производить более 100 наименований фармацевтической продукции.