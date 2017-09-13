Сахиль Бабаев: Новый автомобильный завод буден сдан в эксплуатацию к концу года

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Москва. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане с начала 2018 года планируется выпуск новых автомобилей, сообщил российскому бюро Report заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, строительство автомобильного завода в Нефтчале близко к завершению.

"Мы с иранскими партнерами наметили начало выпуска автомобилей на следующий год", - заявил С. Бабаев.

Отметим, что строящийся совместно с иранской стороной в Нефтчалинском промышленном квартале автомобильный завод заложен в 2016 году. Планируемая мощность предприятия составит 10 тыс. автомобилей в год.

Замминистра также добавил, что продолжается сотрудничество с фармацевтическими компаниями, которые строят свои заводы.

"Завод компании «Р-фарм» будет сдан в эксплуатацию в следующем году, а сдача завода иранской фармацевтической компании запланирована на 2019 год", - указал он.

С. Бабаев отметил, что заложенные по указу президента промышленные парки и кварталы успешно развиваются и планируются к открытию новые.