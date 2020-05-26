​Renault планирует сократить 5 тыс. рабочих мест

Французский автопроизводитель Renault намерен сократить 5 тыс. рабочих мест в рамках плана руководства концерна по масштабной экономии средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб том во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

По ее информации, сокращение рабочих мест будет происходить не за счет увольнений, а за счет ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников. Газета также сообщает, что компания согласилась вновь начать в городе Дуэ сборку моделей, которые ранее производились за пределами страны. Как напоминает издание, план по экономии будет представлен руководством Renault в пятницу.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что на поддержку автомобильной отрасли власти намерены направить 8 млрд. евро.

Отметим, что Renault находилась в сложной ситуации еще до пандемии, однако с ее началом вынуждена была закрыть все свои заводы. Продажи новых машин упали у корпорации в апреле в Европе на 76,3%.