Промышленное производство в Баку увеличилось на 3,5%

В январе-марте этого года объем производства товаров и услуг в промышленном секторе Баку увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,8 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, 82,5% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 15,4% - перерабатывающем секторе, 1,6% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

На частный сектор пришлось 83,4% промышленного производства. Доля промышленного производства в общем объеме производства составила 88,2%, услуг - 11,8%.

Основная часть произведенной продукции отправлена потребителям. С учетом имеющихся остатков на складах промышленных предприятий на 1 апреля сформировались запасы готовой продукции на 275,5 млн манатов.

На складах промышленных предприятий на эту дату также хранились закупленные у других предприятий и предназначенные на продажу товары на 45,2 млн манатов.