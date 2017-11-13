Производство в ненефтяном секторе Азербайджана увеличилось более чем на 3%

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 32 млрд манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3,4%, в нефтяном секторе сократился на 5,9%.

Согласно статданным, 70% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 24,8% - перерабатывающем секторе, 4,4% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилось на 7,2%, добыча товарного газа – на 2,6%.

В перерабатывающей отрасли производство продовольственных товаров выросло на 0,9%, напитков - 24,7%, изделий текстильной промышленности – 68,4%, одежды – 36,2%, дерева и изделий из дерева – 46%, продукции химической промышленности – 20,7%, фармацевтической продукции – в 2,4 раза, резины и пластиковых изделий – 89,1%, строительных материалов – 28,8%, компьютеров и электронных товаров – 30,5%, электрического оборудования – 59,9%, машин и оборудования – 23,6%, иных транспортных средств – 19,1%, мебели – 14,1%.

Помимо этого, производство табачных изделий сократилось на 6,6%, кожи и изделий из кожи, обуви – 9,9%, бумаги и картона – 1,3%, изделий металлургической промышленности – 13,1%, готовых металлургических изделий – 16,0%, установки и ремонта машин и оборудования – 45,8%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 0,4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов сокращение на 0,9%.