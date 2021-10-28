Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1982 года

Производство автомобилей в Соединенном Королевстве снизилось в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,5%, до 67 169 единиц, это минимальное значение за последние почти 40 лет.

Производство автомобилей в Соединенном Королевстве снизилось в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,5%, до 67 169 единиц, это минимальное значение за последние почти 40 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Восстановлению отрасли по-прежнему препятствуют остановки производства, вызванные продолжающимся глобальным дефицитом полупроводников, падение спроса вследствие пандемии, отмечает SMMT. Согласно опросу организации, из-за глобальной нехватки микросхем, сокращения заказов, роста затрат, логистических задержек в Великобритании пострадали свыше 80% компаний-автопроизводителей. На сегодняшний день дополнительные расходы на цепочки поставок достигли 2,4 млрд фунт стерлингов (почти 3,3 млрд долларов США), и эти средства, как подчеркивают эксперты, вряд ли будут возмещены.

Большинство членов SMMT (53%) полагают, что сложная ситуация в этой сфере может сохраниться до третьего квартала 2022 года. Более трети компаний хотят ввести в связи с этим сокращенный рабочий день.

Однако, несмотря на текущие проблемы, производство новейших гибридных и электромобилей продолжает бить рекорды. В сентябре их доля увеличилась до 32,3% (21 679 единиц) от всех произведенных автомашин. С января же нынешнего года с британских конвейеров сошли 158 710 таких автомобилей.

По словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, в сентябре "сохранялась тревожная тенденция последних трех месяцев". Британские производители автомобилей "продолжают бороться с последствиями пандемии, нехваткой полупроводников, что приводит к остановкам производства", констатировал он. Ситуация усугубляется сбоями в цепочке поставок, нехваткой квалифицированных кадров и высокими затратами на электроэнергию, добавил Хавес.