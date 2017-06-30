Прогнозы компании по добыче золота в Азербайджане на 1,5 года оптимистичны

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Компания Anglo-Asian Mining, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, сегодня провела ежегодное собрание в Лондоне.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, главный исполнительный директор Реза Везири выразил удовлетворение тем, что компания вышла на прибыль в 2016 году. Он отметил, что доходы в этом периоде незначительно увеличились и достигли 79 млн долларов: "Расходы на добычу одной унции золота снизились с 858 долларов в 2015 году до 616 долларов в прошлом году. В результате прибыль до уплаты налога достигла рекордной отметки – 6,8 млн долларов".

По его словам, долг компании на конец прошлого года снизился на 14 млн долларов – до 35 млн долларов.

Р.Везири напомнил, что добыча меди увеличилась вдвое в 2016 году, составив 1 941 тонн, серебра – в 5,8 раза, до 165 131 унций: "В прошлом году добыто 65 394 унций золота. Себестоимость добычи 1 унции составила 616 долларов, продавалась же она в среднем за 1 253 доллара. В стратегию этого года входит продолжение добычи и разведки на месторождении "Гедабек" и подземном руднике "Гадир", а также начало разработки месторождения "Угур". Мы планируем внедрить новую конфигурацию на заводе, а также достичь объема добычи в 64-72 тыс. унций в золотом эквиваленте в 2017 году в Гедабеке".

Глава компании отметил оптимистичный настрой на этот и на 2018 годы.