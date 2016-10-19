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    Президент принял участие в открытии предприятий и тепличного комплекса, строительство которых завершилось в промышленном парке "Karvan-L EKO"

    Глава государства встретился с представителями районной общественности

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятий и тепличного комплекса, строительство которых завершилось в промышленном парке "Karvan-L EKO" в Агстафе.

    Как сообщает Report, в соответствии с поручением президента Азербайджана по привлечению инвестиций на местах, созданию промышленных зон и повышению занятости населения предпринимается необходимая и последовательная работа по строительству в Агстафе новых производственных и перерабатывающих предприятий.

    В результате этой работы за последние годы были реализованы важные проекты, направленные на эффективное использование промышленного потенциала района, создание новых производственных предприятий и открытие рабочих мест. Строительство промышленного парка "Karvan-L EKO" - наглядный тому показатель.

    Глава государства открыл предприятия и тепличный комплекс.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми предприятиями.

    Затем глава государства встретился с представителями общественности района.

    В заключение было сделано фото на память.

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