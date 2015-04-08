​Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVIII Евразийского экономического саммита

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XVIII Евразийского экономического саммита.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники саммита!



Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом работы очередного форума.



Эти форумы, организуемые Фондом стратегических и социальных исследований "Группы Мармара" и ежегодно проводимые в братской Турции, служат развитию связей между народами и государствами на Евразийском пространстве. Нет сомнения в том, что XVIII саммит, на котором пройдут обсуждения, связанные с информационными технологиями, телекоммуникационной, финансовой, энергетической, транспортной, логистической и другими сферами, также внесет весомый вклад в укрепление атмосферы дружбы и сотрудничества между странами региона.



Азербайджанская Республика продолжает поддерживать прогрессивные идеи, инновационные инициативы, важные энергетические и инфраструктурные проекты, открывающие новые возможности для развития региона. В настоящее время функционируют 7 нефте- и газопроводов, транспортирующих наши богатые углеводородные ресурсы в различных направлениях. Наша страна является одним из крупнейших акционеров проектов "Шахдениз", TANAP и TAP, направленных на обеспечение энергетической безопасности Европы. С закладкой фундамента в минувшем году в Баку Южного газового коридора, а примерно 20 дней назад в Карсе Транс-Анатолийского газопровода началась практическая работа по реализации гигантского транснационального проекта, именуемого "Контракт XXI века". В этом году также запланированы сдача в эксплуатацию основной части Международного морского торгового порта на Каспийском море, а также завершение строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей Азию с Европой.



Азербайджан является одним из государств, стремящихся к углублению гуманитарного сотрудничества на Евразийском пространстве и вкладывающих в эту сферу крупные инвестиции. В июне 2015 года мы намерены организовать на высоком уровне в Баку первые Европейские игры, а спустя два года – Игры исламской солидарности.



В переживаемый нами период глобализации резко меняющиеся экономические и политические условия также постоянно выдвигают новые задачи, проблемы, решение которых является важным. Надеюсь, что являющиеся участниками саммита представители государств, политические и научные деятели, представители общественности и бизнеса проведут плодотворные обсуждения по актуальным вопросам, волнующим каждого из нас, примут решения, содействующие прогрессу региона и расширению взаимных связей.



Еще раз поздравляю всех участников саммита во главе с "Группой Мармара" и желаю успехов работе вашего форума".





