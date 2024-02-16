Председатель İZİA: Резиденты индустриальных парков сэкономили 460 млн манатов

На сегодняшний день резиденты индустриальных парков Азербайджана сэкономили более 460 млн манатов.

На сегодняшний день резиденты индустриальных парков Азербайджана сэкономили более 460 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил председатель правления Агентства развития экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов.

По его словам, это стало возможным благодаря льготам на НДС и таможенные пошлины, применяемым в индустриальных парках под управлением агентства: "Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и прибыль сроком на 10 лет (с момента регистрации), а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе в производственных целях техники, технологического оборудования и установок".

С. Адыгёзалов подчеркнул, что за 10 лет стоимость производства продукции в индустриальных парках выросла в 11,4 раза - до 3,1 млрд манатов.

"Индустриальные парки также играют важную роль в повышении уровня занятости. За указанный период количество сотрудников увеличилось более чем в 27 раз", - отметил он.