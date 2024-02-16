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Председатель İZİA: Резиденты индустриальных парков сэкономили 460 млн манатов

Председатель İZİA: Резиденты индустриальных парков сэкономили 460 млн манатов На сегодняшний день резиденты индустриальных парков Азербайджана сэкономили более 460 млн манатов.
Промышленность
16 февраля 2024 г. 13:31
Председатель İZİA: Резиденты индустриальных парков сэкономили 460 млн манатов

На сегодняшний день резиденты индустриальных парков Азербайджана сэкономили более 460 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил председатель правления Агентства развития экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов.

По его словам, это стало возможным благодаря льготам на НДС и таможенные пошлины, применяемым в индустриальных парках под управлением агентства: "Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и прибыль сроком на 10 лет (с момента регистрации), а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе в производственных целях техники, технологического оборудования и установок".

С. Адыгёзалов подчеркнул, что за 10 лет стоимость производства продукции в индустриальных парках выросла в 11,4 раза - до 3,1 млрд манатов.

"Индустриальные парки также играют важную роль в повышении уровня занятости. За указанный период количество сотрудников увеличилось более чем в 27 раз", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İZİA-nın sədri: "Azərbaycanda sənaye parklarının rezidentləri 460 milyon manata qənaət ediblər"

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