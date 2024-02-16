Председатель İZİA: Резиденты индустриальных парков сэкономили 460 млн манатов

На сегодняшний день резиденты индустриальных парков Азербайджана сэкономили более 460 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил председатель правления Агентства развития экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов.
По его словам, это стало возможным благодаря льготам на НДС и таможенные пошлины, применяемым в индустриальных парках под управлением агентства: "Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и прибыль сроком на 10 лет (с момента регистрации), а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе в производственных целях техники, технологического оборудования и установок".
С. Адыгёзалов подчеркнул, что за 10 лет стоимость производства продукции в индустриальных парках выросла в 11,4 раза - до 3,1 млрд манатов.
"Индустриальные парки также играют важную роль в повышении уровня занятости. За указанный период количество сотрудников увеличилось более чем в 27 раз", - отметил он.