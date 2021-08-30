Porsche в 2022 году откроет первую фабрику за пределами Европы

В следующем году Porsche откроет завод по сборке автомобилей в Малайзии.
Об этом передает Report со ссылкой на сообщение компании.
Как отмечается, речь идет о небольшой сборочной линии. Тем не менее, это важный шаг для компании: завод в Малайзии станет первым производством Porsche за пределами Европы.
Компания долгое время не хотела открывать завод даже за пределами Германии. Первый зарубежный завод появился только пять лет назад в Словении. Большинство автомобилей Porsche до сих пор производятся в Германии.
Также сегодня, 30 августа, Porsche объявила о планах создать в Шанхае свой центр по исследованиям и разработкам.