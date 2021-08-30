О нас
Report Georgia
Аудио новости

Porsche в 2022 году откроет первую фабрику за пределами Европы

Porsche в 2022 году откроет первую фабрику за пределами Европы В следующем году Porsche откроет завод по сборке автомобилей в Малайзии
Промышленность
30 августа 2021 г. 20:53
Porsche в 2022 году откроет первую фабрику за пределами Европы

В следующем году Porsche откроет завод по сборке автомобилей в Малайзии.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, речь идет о небольшой сборочной линии. Тем не менее, это важный шаг для компании: завод в Малайзии станет первым производством Porsche за пределами Европы.

Компания долгое время не хотела открывать завод даже за пределами Германии. Первый зарубежный завод появился только пять лет назад в Словении. Большинство автомобилей Porsche до сих пор производятся в Германии.

Также сегодня, 30 августа, Porsche объявила о планах создать в Шанхае свой центр по исследованиям и разработкам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Porsche" gələn il Malayziyada avtomobil yığma zavodu açacaq

Экслюзивные новости

Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi