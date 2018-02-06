Полипропиленовый завод SOCAR Polymer будет запущен в июне

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ / Установка по производству полипропилена SOCAR Polymer, строящаяся на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, будет запущена во втором квартале, в июне этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела планирования SOCAR Polymer Вугар Асланов.

По его словам, пусконаладочные работы начнутся в апреле: "Сейчас выполнено в целом 97,2% работ на установке. Детальные инженерные работы на установке завершены на 99,9%, закупки - на 100%, производство и доставка – 99,6%, строительные работы – 93,4%".

В.Асланов отметил, что с октября по 15 ноября ожидается плановая остановка завода в связи с плановой остановкой деятельности Этилен-полиэтиленового завода "Азерикимья", который будет обеспечивать предприятие сырьем.

По словам представителя SOCAR Polymer, в этом году на пропиленовом заводе планируется производить 70-71 тыс. тонн пропилена. В следующем году завод заработает на полную мощность и будет производить 180 тыс. тонн продукции.